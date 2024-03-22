Жизнь бедняка оказалась не по вкусу селебрити: звезда покера провалил амбициозный челлендж

Звездный покерист, а в прошлом телезвезда Кевин Мартин не смог добиться успеха, в придуманном им же испытании. Канадец не достиг даже середины дистанции.

Идея Кевина была в том, чтобы продемонстрировать, что раскрутиться с нуля в покере может буквально любой.

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Для этого Мартин открыл новый аккаунт в покер-руме, арендовал помещение и погрузился в игру с головой, не пополняя при этом свой счет. Весь процесс Кевин снимал на видео, организовав своего рода реалити-шоу.

Целью канадца было выиграть 5 тысяч долларов. Началось все весьма неплохо – уже за первый день Мартин выиграл 82 бакса. Чуть больше чем за две недели на его счету красовалось уже 1 300 долларов, впрочем, впоследствии у Кевина началась не самая лучшая полоса и его банкролл опустился до 500 "зеленых". Случилось это на 21-й день после начала челленджа и Мартин решил на этом остановиться.

Я остался в плюсе, но чувствую, что просто провалил задание. Мы просто не дошли до этого, не смогли. Я беру на себя ответственность, я мог бы сыграть лучше,

– прокомментировал Кевин свой отказ от челленджа.

В виде своеобразной компенсации за провал Кевин Мартин пообещал подарить 1 000 долларов случайному подписчику на своем YouTube-канале.

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