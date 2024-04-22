В начале 2024 года в Марокко проходил этап WSOPC. Победителем Главного события тогда стал британец Макс Девесон, заработав 200 тысяч евро. Теперь вот покер для себя открыли и жители крупнейшего африканского города Лагоса.

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Столица Нигерии приняла двухдневную серию Lagos Poker Festival (LPF). Main Event фестиваля с бай-ином 440 долларов собрал 63 входа, а победу в хедз-апе разыграли гость из Китая Кевин Фан и триумфатор Lebanese Poker Championship Шериф Закка. Более ловким оказался китаец, которому вместе с трофеем досталось 7 450 долларов призовых и бутылка виски Glenfiddich, который был одним из спонсоров турнира. Собственно, по количеству партнеров Lagos Poker Festival напоминал масштабные спортивные соревнования. Событие поддержал крупнейший банк Нигерии Providus Bank, пивоварни Bature, SushiBBQ Holic и другие.

Интересно, что для проведения соревнований, организаторам пришлось получить специальное разрешение от местного органа контроля. Впрочем, после того, как это успешно удалось сделать, есть надежда, что Lagos Poker Festival станет регулярным событием.



Первый покерный фестиваль в Нигерии / LPF

"Покерист" сенсационно победил абсолютного чемпиона мира по боксу

Звездный боксер Райан Гарсия, который известен своей страстью к покеру, сенсационно одолел до сих пор непобедимого Дэвина Хейни. Последний, к слову, не так давно побеждал Василия Ломаченко.