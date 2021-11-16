Карманные тузы стоили украинцу десятков тысяч долларов

Денис Придвор стал жертвой жестокого кулера и сошел с дистанции самого престижного покерного турнира WSOP Main Event. Несмотря на это, лучший среди украинцев в главном событии получил крутые призовые – почти 200 тысяч долларов.

Денис Придвор одолел марафонскую дистанцию, пробившись в седьмой день турнира. Украинец оставил за спиной поле из 6 620 соперников, но фортуна отвернулась от нашего покериста на финишной прямой.

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В глубине почти 28 блайндов украинцу сдали самую сильную стартовую руку в покере AA и момент, казалось, подвернулся удачный. Ченс Корнут со сьютовыми A-Q попытался решить все еще на префлопе. Но американец будто что-то знал – поймал флеш с флопа и отправил Придвора отдыхать на 30-м месте. Украинец получил 198 550 долларов призовых.



Участники финальный стол WSOP Main Event / фото PokerNews

Ченс Корнут в итоге сошел с дистанции на 16-й позиции (305 000 призовых), и потерял возможность побороться за семизначные призовые. А именно миллион долларов себе уже гарантировал каждый из участников финального стола. Здесь балом будет править немец Корей Алдемир, собравший 140 миллионов фишек, а это эквивалент 175 больших блайндов. Победитель турнира, кроме титула чемпиона мира, получит 8 000 000 долларов призовых.