Кишенькові тузи коштували українцю десятків тисяч доларів

Денис Придвор став жертвою жорстокого кулера і зійшов із дистанції найпрестижнішого покерного турніру WSOP Main Event. Попри це, найкращий серед українців у Головній події отримав круті призові – майже 200 тисяч доларів.

Денис Придвор здолав марафонську дистанцію, пробившись у сьомий день турніру. Українець залишив за спиною поле із 6 620 суперників, але фортуна відвернулась від нашого покериста на фінішній прямій.

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В глибині майже 28 блайндів українцю здали найсильнішу стартову руку у покері AA і момент, здавалось, вдалий підвернувся. Ченс Корнут зі с’ютовими A-Q спробував вирішити усе ще на префлопі. Але американець ніби щось знав – упіймав флеш з флопу і відправив Придвора відпочивати на 30-му місці. Українець отримав 198 550 доларів призових.



Учасники фінального столу WSOP Main Event / фото PokerNews

Ченс Корнут у підсумку зійшов із дистанції на 16-ій позиції (305 000 призових), і втратив нагоду поборотись за семизначні призові. А саме мільйон доларів собі уже гарантував кожен із учасників фінального столу. Тут балом буде правити німець Корей Алдемір, який зібрав 140 мільйонів фішок, а це еквівалент 175 великих блайндів. Переможець турніру, окрім титулу чемпіона світу, отримає 8 000 000 доларів призових.