Капитан стола: Как украинец за золотым браслетом шел

Покерист Илья "twins_ilya" Марченко феерически выступил в турнире WSOP Online, где ему не хватило самой малости до получения титула. Есть еще один украинский вице-чемпион самой престижной виртуальной покерной серии.

Илья "twins_ilya" Марченко, благодаря активной игре на финальном столе, имел хорошие шансы получить браслет онлайн-версии Мировой покерной серии.

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В турнире WSOP Online Bounty NLHE украинец только с седьмым стеком подошел к решающей стадии. Выступление на финалке Марченко начало с 26 бб за спиной. Небольшое состояние "twins_ilya" выросло после нескольких удачных выставлений. В частности, активно охотясь на "головы" соперников, Марченко выиграл два баунта, выставившись с 7-3 разными.

В конце концов, в топ-3 у украинца было уже 103 "патрона", у двух оппонентов вместе - 97 бб. В хедз-апе, впрочем, не сложилось. Илья Марченко проиграл битву за браслет WSOP Online Сергио Баллестине. Престижный онлайн-фестиваль продолжается, так что ждем от украинцев побед.