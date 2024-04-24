Когда-то это должно было произойти: более 20 финалок и желанная победа

Канадский покерист Марк Радоя в конце концов торжествовал в элитном онлайн-турнире GGMillions. Постоянный участник финальных столов этого ивента впервые завоевал главный приз.

Марк "AceSpades11" Радоя, владелец двух браслетов WSOP, понабивал немало шишек пока наконец не покорил один из самых статусных турниров в сети Интернет GGMillions. Канадец более 20 раз выходил за финальный стол и в конце концов снял своеобразное проклятие.

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Накопив второй стек перед стартом решающего дня, Радоя сильно давил на соперников и выигрывал солидные банки.

В 6-мах канадец выиграл банк в 60 ВВ у Романа Грабеца. Соперник попытался провернуть блеф с двусторонним стрит-дро, но Радоя не поверил, имея старшую пару.

В 5-мах Радоя переиграл в споре за 75 ВВ Леонарда Мауэ. Марк собрал две пары из АТ, соперник не выбросил старшую пару из АQ.

В 3-мах Радое достался банк в 46 ВВ – его карманные тузы не почувствовали оппозиции со стороны дам Леонарда Мауэ.

В итоге в хедз-ап канадец вышел с втрое большим стеком, чем у Алексея Понякова, и латвиец не сумел сотворить чуда. Приз для вице-чемпиона – 307,6 тысяч долларов. А вот Марк Радоя пополнил банкролл на 392.3К.