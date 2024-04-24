Колись це мало статись: більше 20 фіналок і омріяна перемога

Канадський покерист Марк Радоя врешті-решт тріумфував в елітному онлайн-турнірі GGMillions. Постійний учасник фінальних столів цього івенту уперше виборов головний приз.

Марк "AceSpades11" Радоя, власник двох браслетів WSOP, понабивав чимало ґуль поки врешті не підкорив один із найбільш статусних турнірів в мережі Інтернет GGMillions. Канадець більше 20 разів виходив за фінальний стіл і врешті зняв своєрідне прокляття.

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Накопичивши другий стек перед стартом вирішального дня, Радоя добряче тиснув на суперників і вигравав солідні банки.

В 6-мах канадець виграв банк у 60 ВВ у Романа Грабеца. Суперник спробував провернути блеф із двостороннім стріт-дро, але Радоя не повірив, маючи старшу пару.

В 5-мах Радоя переграв в суперечці за 75 ВВ Леонарда Мауе. Марк зібрав дві пари із АТ, суперник не викинув старшу пару із АQ.

В 3-мах Радої дістався банк у 46 ВВ – його кишенькові тузи не відчули опозиції збоку дам Леонарда Мауе.

У підсумку в хедз-ап канадець вийшов із втричі більшим стеком, ніж у Олексія Понякова, і латвієць не зумів створти дива. Приз для віце-чемпіона 307,6 тисяч доларів. А от Марк Радоя поповнив банкрол на 392.3К.