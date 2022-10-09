Негреану вернулся: канадский покер-про выиграл 3 300 000 долларов

В Лас-Вегасе завершился один из самых дорогих турниров в мире Super High Roller Bowl с бай-ином 300 000 долларов. Событие собрало 24 входа и 7 200 000 долларов призового фонда.

В третий день турнира игра возобновилась на стадии 5-макс, но ещё никто из участников не гарантировал себе призовые. Лидировали с большим отрывом Ник Петранджело и Даниэль Негреану. Джастину Бономо, Эндрю Лихтенбергеру и Орпену Кисачикоглу предстояло нелегкое сражение за звание баббл-боя.

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В итоге этим "счастливчиком" стал турецкий покерист Кисачикоглу, проиграв с AQ карманным дамам Лихтенбергера. Далее американец снял с дистанции Бономо, удачно выставившись с валетами против восьмерок. Джастин забрал минимальный приз 720 000 долларов.

В 3-максе игра серьёзно затянулась. На кону стояли миллионы долларов призовых. Все завершилось выставлением Лихтенбергера с К6 против А6 Негреану. Уже на флопе канадец поймал туза. Развязка хедз-апа наступила быстро. У Даниэля был 5-кратный перевес по фишкам и ему сразу удалось дожать Петранджело.

Пару лет назад я играл хедз-ап этого турнира. Тогда за меня болело очень много друзей. Но я проиграл. В этом году я сказал им: "Ребята, сидите дома! Давайте я просто выиграю этот турнир – приедете ко мне домой, откроем бутылочку шампанского", – рассказал Негреану после победы.

За победу в турнире Super High Roller Bowl канадец получил 3 312 000 долларов. Это второй по величине приз за всю карьеру Даниэля Негреану в покере.