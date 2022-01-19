Начав выступление в финале только с пятым стеком (32 больших блайнда), Айзек Хэкстон не отсиживался в обороне и активно выбивал соперников.

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От рук канадца в топ-9 пали сразу двое россиян – Никита Кузнецов и Константин Маслак. Впоследствии, в топ-4 Хэкстон отправил на отдых и Никиту Бодяковского. С белорусом канадец справился не без везения – переехал А-К соперника с К-10 в префлоп выставлении. Активная охота за головами обеспечила Хэкстону неплохой чип-лид в разборках на подиуме.

Айзек накопил 80 больших блайндов, столько же на двоих у Пабло Брито Сильвы и Андреаса Насмана. Финн финишировал на третьей строчке, не устояв с карманными королями против комбодро Хэкстона. Канадец с 9-7 наловил флеш, так что Насман получил 266,9K долларов призовых.

А вот бразилец уже вторую неделю стал антигероем хедз-апа. Пабло Брито Сильва снова раннер-ап – 346 тысяч долларов призовых. Победу его сопернику принесли карманные 3-3, которые в классической монетке одолели A-Q бразильца. Цена первого титула Super MILLIONS для Айзека Хэкстона – 448,8 тысячи долларов.