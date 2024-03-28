Украинец утер нос куче американцев и взобрался на подиум престижного турнира
Источник:PGT
Уроженец Запорожья Камель Мохаммад стал призером одного из турниров престижной серии PokerGo Tour, которая проходит в Лас-Вегасе. Наш земляк отличился в соревнованиях по своей любимой дисциплине Пот-Лимит Омахе.
Турнир PLO Progressive Bounty с недешевым входным билетом за 5 100 долларов собрал 139 входов, что позволило сформировать призовой фонд в почти 700 тысяч баксов.
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В призовую зону попали 20 покеристов с минимальной выплатой в 6 255 долларов. Среди этой двадцатки было аж 15 представителей Соединённых Штатов Америки, и четверо из них добрались до финального стола. Дополнили американскую компанию украинец Камель Мохаммад и Рональд Кейзер из Нидерландов. Интересно, что оба гостя Лас-Вегаса смогли в итоге попасть на условный подиум.
Камель финишировал третьим, не дотянув свое флеш-дро. Украинцу достались солидные 58 780 долларов призовых. В хедз-апе же Кейзер в невероятном стиле сумел обыграть последнего из американцев Джоша Арье, у которого перед началом финальной дуэли было преимущество по стеку 8:1! Для Рональда это уже вторая победа на PGT.
Результаты финального стола PLO Progressive Bounty
- Рональд Кейзер (Нидерланды) – 160 275 долларов
- Джош Арье (США) – 111 275 долларов
- Камель Мохаммад (Украина) – 58 780
- Бруно Фурт (США) – 48 360
- Бен Ламб (США) – 30 020
- Блейк Хансон (США) – 28 850
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