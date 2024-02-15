Покер и кулинарные шедевры: на ТВ стартует уникальное шоу

Американские телевизионщики решили в очередной раз похвастаться собственной креативностью. На этот раз на экранах соединят покер и высокую кухню.

Популярный кабельный канал Food Network анонсировал новый проект Wildcard Kitchen, участие в котором примут звездные американские шеф-повара. Впрочем, соревноваться они будут не только в умении готовить, но и в покере. Ведущим будет известный повар Эрик Аджепон.

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В каждом из восьми эпизодов шоу он будет приглашать своих коллег, которые должны будут выложить по 5 тысяч долларов на покерный стол и разыгрывать их в формате кэш-игры. Кроме того, в зависимости от полученных на руки карт, игрокам еще и придется готовить определенные блюда. Их впоследствии будет оценивать специальное жюри.

Wildcard Kitchen позволит зрителям почувствовать себя за кулисами эксклюзивной покерной игры между их любимыми шеф-поварами. Соревновательный дух, немного здорового подкалывания друг друга, юмор делают атмосферу этого шоу действительно уникальной,

– говорят представители телеканала.

К слову, канал Food Network входит в сеть Warner Bros. Discovery, со зрительской аудиторией в почти 90 миллионов абонентов. Wildcard Kitchen стартует в эфире уже в марте.

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