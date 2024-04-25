Теория против "чуйки": стоит ли прислушиваться к интуиции в покере

Сейчас хорошего покериста невозможно представить без крепкой теоретической базы за его спиной. Впрочем, далеко не каждое решение стоит принимать, руководствуясь лишь слепым расчетом.

Известный американский игрок Эндрю LuckyChewy Лихтенберг, за спиной у которого более 20 миллионов долларов призовых, поделился мыслями о важности интуиции в покере.

Не солвером единым

Все профессионалы изучают теорию. На GTO построено любое обучение в покере – это правильно. Однако, слишком полагаться на солвер так же вредно, как совсем ничего не знать об оптимальной стратегии. Софт-скиллы в покере не менее весомы, чем логика и аналитические способности.

Первый опыт использования интуиции

Это было в онлайне, в раздаче у меня были A-Q на флопе А-9-4. Точно не помню, но я сознательно вложил в банк меньше фишек, чем мог бы. Оппонент показал сет, после того я задумался: "А что это было?". В этот момент я осознал, что не все в покере можно (и нужно) рационализировать.

Прислушивайтесь к себе

С того времени, я начал искать ответ внутри себя. Я уверен, что способность доверять интуиции в нужные моменты стала самым важным ключом к успеху. Только не путайте интуицию со страхом: мозг всегда будет отговаривать вас от рискованных действий. "Шестое чувство", о котором я рассказывал – это момент просветления. Когда приходит осознание того, что в раздаче есть решение лучше привычного.

Интуиция, как мышечная память

Это подсознательное узнавание тех или иных ситуаций, основанное на опыте. В непривычных спотах иногда важно послушать голос в голове. Недаром в солверах мы изучаем в первую очередь префлоп и флоп, а на поздних улицах больше креативим. Ведь в конце раздачи мы всегда оказываемся с человеком, который или блефует, или нет. Здесь уже одной математикой не обойдешься.

Это и есть глубина покера

Можно сделать вид, что этих тонких материй в покере нет, но я не советовал бы. То, что я как-то начал слушать себя, стало самым важным решением в моей карьере. Когда играю, я чувствую момент, плыву по течению и доверяю интуиции. Попробуйте.

Сколько людей зарабатывают покером

Портал poker.org провел масштабное исследование состояния дел в современном мире покера. Как выяснилось, 44% игроков считают себя плюсовыми. При этом лишь 15% признали, что тратят за покерными столами больше денег, чем удается выиграть.