Теорія проти "чуйки": чи варто дослухатися до інтуїції в покері

Нині хорошого покериста неможливо уявити без міцної теоретичної бази за його спиною. Втім, далеко не кожне рішення варто приймати, керуючись лише сліпим розрахунком.

Відомий американський гравець Ендрю LuckyChewy Ліхтенберг, за спиною у якого понад 20 мільйонів доларів призових, поділився думками про важливість інтуїції у покері.

Не солвером єдиним

Всі професіонали вивчають теорію. На GTO побудовано будь-яке навчання в покері – це правильно. Проте, надто покладатися на солвер так само шкідливо, як зовсім нічого не знати про оптимальну стратегію. Софт-скіли в покері не менш вагомі, ніж логіка та аналітичні здібності.

Перший досвід використання інтуїції

Це було в онлайні, у роздачі у мене були A-Q на флопі А-9-4. Точно не пам’ятаю, але я свідомо вклав у банк менше фішок, ніж міг би. Опонент показав сет, після того я задумався: "А що це було?". У цей момент я усвідомив, що не все в покері можна (і потрібно) раціоналізувати.

Прислуховуйтесь до себе

З того часу, я почав шукати відповідь всередині себе. Я впевнений, що здатність довіряти інтуїції у потрібні моменти стала найважливішим ключем до успіху. Тільки не плутайте інтуїцію зі страхом: мозок завжди відмовлятиме вас від ризикованих дій. "Шосте чуття", про яке я розповідав – це момент просвітлення. Коли приходить усвідомлення того, що в роздачі є рішення краще за звичне.

Інтуїція, як м’язова пам’ять

Це підсвідоме впізнавання тих чи інших ситуацій, що ґрунтується на досвіді. У незвичних спотах іноді важливо послухати голос у голові. Недарма в солверах ми вивчаємо насамперед префлоп та флоп, а на пізніх вулицях більше креативимо. Адже наприкінці роздачі ми завжди опиняємось із людиною, яка або блефує, або ні. Тут вже однією математикою не обійдешся.

Це і є глибина покеру

Можна удати, що цих тонких матерій у покері немає, але я не радив би. Те, що я якось почав слухати себе, стало найважливішим рішенням у моїй кар'єрі. Коли граю, я відчуваю момент, пливу за течією і довіряю інтуїції. Спробуйте.

Скільки людей заробляють покером

Портал poker.org провів масштабне дослідження стану справ у сучасному світі покеру. Як з’ясувалося, 44% гравців вважають себе плюсовими. Водночас лише 15% визнали, що витрачають за покерними столами більше грошей, ніж вдається виграти.