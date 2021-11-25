Элитные часы и 208 тысяч долларов: известный хайроллер не замечает соперников

Артур Мартиросян не жалеет, что пропустил Мировую серию покера. Россиянин сконцентрировался на живой игре в Европе и выступлении за виртуальными столами. На этих нивах дела у Мартиросяна идут неплохо.

Две недели назад успешный регуляр покорил Главное событие EAPT Grand Final. Офлайн-титул принес Артуру Мартиросяну чуть больше 100 тысяч долларов.

Читайте также: Погоня за миллионами: PokerMatch анонсировал хайроллерский турнир

Но зачем тратиться на дорогу и проживание, если можно неплохо зарабатывать в сети Интернет. Россиянин справился со всеми соперниками в самом дорогом турнире престижной онлайн-серии "The Big 20 Rewind". Бай-ин в 10 300 долларов Мартиросян превратил в 208 тысяч долларов, а приятным бонусом стали крутые часы.

Активно штурмовали серию "The Big 20 Rewind" и украинские покеристы. Игрок с ником "FullHouseDrop" остановился в двух шагах от титула турнира за 1050 долларов. Однако, и "бронза" принесла украинцу солидные призовые – 65 тысяч долларов.