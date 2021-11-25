Елітний годинник і 208 тисяч доларів: відомий хайролер не помічає суперників

Артур Мартіросян, не шкодує, що пропустив Світову серію покеру. Росіянин сконцентрувався на живій грі у Європі та виступом за віртуальними столами. На обох нивах справи у Мартіросяна йдуть непогано.

Два тижні тому успішний регуляр підкорив Головну подію EAPT Grand Final. Офлайн-титул приніс Артуру Мартіросяну трохи більше 100 тисяч доларів.

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Але навіщо витрачатись на дорогу та проживання, якщо можна непогано заробляти в мережі. Росіянин впорався зі всіма суперниками в найдорожчому турнірі престижної онлайн-серії "The Big 20 Rewind". Бай-ін у 10 300 доларів Мартіросян перетворив на 208 тисяч доларів, а приємним бонусом став крутий годинник.

Активно штурмували серію "The Big 20 Rewind" і українські покеристи. Гравець із ніком "FullHouseDrop" зупинився у двох кроках від титулу турніру за 1050 доларів. Однак, і "бронза" принесла українцю солідні призові – 65 тисяч доларів.