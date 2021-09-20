Эксперт PokerMatch выиграл почти миллион гривен в интернете

Известный регуляр Глеб Тремзин попал в призы топового онлайн-турнира Super Millions, по итогам которого чемпиону достанется кольцо WSOP. Ивент за 10 300 долларов вышел на финишную прямую – в турнире сформировался финальный стол.

Оформив ITM, Глеб Тремзин буквально выживал в ожидании пейджампов. В конце концов, он имел неплохой шанс на удвоение, но в выставлении с A-3 не удержал вес против K-9 еще одного россиянина Артура Мартиросяна. За вылет на 38 месте Тремзин получил 36 688 долларов.

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Мартиросяну судилось завершить турнир на 11 месте – 93 622 долларов призовых. А вот участники финалки гарантировали себе уже шестизначные выплаты. Среди главных претендентов на перстень WSOP и почти 1,2 миллиона долларов – Анатолий Филатов.

Известный регуляр и стример из России вышел в топ-9 с третьим стеком – 87.8 BB. Не далеко убежали его главные соперники. У немца Кристиана Рудольфа – 88.6 больших блайндов, у чип-лидера канадца Марка Радожи – 89.4 ВВ. Финальный стол Super MILLIONS Main Event стартует во вторник вечером.