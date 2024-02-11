Эффектная блондинка "похоронила" два сета: претендент на лучшую раздачу года - Видео

В рамках благотворительного турнира в Лас-Вегасе с участием звезд спорта и шоу-бизнеса было немало зрелищного экшена. Чего только стоит раздача, которая закончилась неожиданной победой американской блогерши.

В столице покера отгремел зрелищный турнир, в котором приняли участие 73 звезды кино, спорта, музыки и соцсетей. А все лавры достались бывшей стриптизерше Принцессе Лав. На пути к титулу девушка стала участницей эффектной раздачи.

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Когда в игре оставалось только пятеро игроков, будущая чемпионка зашла в банк с одномастными 5-6. Соперников оказалось сразу трое, а уже на флопе Принцессе пришлось избавиться от своих карт. Ребята, вооружившись карманными 7-7 и К-К, собрали по сету, а Тана Монжо с 9-6 попала в двустороннее стрит-дро на доске К-7-8.

После небольшого экшена все трое выставились уже на флопе. На терне пришла дама, которая существенно не повлияла на распределение сил. А вот 10-ка на ривере заставила владельца королей зависнуть с удивлением и разочарованием на лице. Тана Монжо собрала стрит и выиграла немалый банк. Блогерка в конце концов финишировала на третьем месте и выиграла 5 000 долларов. Неплохой результат для любительницы, которая впервые в жизни приняла участие в живом покерном турнире.