Известный стример помогает детям с помощью выигранных в покер денег

Патрик Тардиф, более известный за виртуальными столами "Egption", – один из многих благотворителей в покерной индустрии. Британец занимается добрыми делами уже 9 лет через различные фонды, а в последнее время напрямую дарит больным детям хорошее настроение.

После очередного плюсового стрима Тардиф выделил определенную сумму, которую не афиширует, для закупки Go Kart. Это такая тележка со вмонтированной в нее игровой консолью. В комплекте также идут 24-дюймовый монитор и пара контроллеров.

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Go Kart собран из безопасных для детей материалов, а играть в любимые игры на больничной койке малыши могут практически в любом положении тела. Стоимость одного такого устройства-3,5 тысячи долларов.

Go Kart / Twitter

Благодаря Патрику Тардифу и другим благотворителям, маленькие пациенты значительно легче справляются с лечением, у детей исчезает ощущение изолированности и тревоги, а положительные эмоции помогают им быстрее выздороветь.

Добрую миссию британский покерист выполняет при активной поддержке своих зрителей. Патрик регулярно устраивает благотворительные стримы на платформе Twitch.