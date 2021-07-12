Поддержка Патрика Леонарда не помогла сборной Англии выиграть первый в ее истории Кубок Анри Делоне. "Трое львов" уступили "Сквадре адзури" в серии послематчевых пенальти. С причинами поражения сборной Англии разбираться футбольным экспертам, а специалист покерных дел свое мнение уже высказал.

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Патрик Леонард выставил оценки представителям "Трех Львов" по 10-балльной шкале. О некоторых, как то Рахим Стерлинг, англичанин забыл. А самые высокие баллы от покериста-восьмерки – получили представители последнего рубежа – голкипер Пикфорд и защитники Стоунз, Макгвайер, Уокер и Шоу.

Патрик Леонард на матче Италия – Англия / Twitter

А вот игра капитана англичан Харри Кейна покериста откровенно разочаровала. Леонард "наградил" звездного нападающего лишь тремя баллами. Главным же антигероем в составе сборной Англии Патрик считает наставника команды Гарета Саутгейта – 2 балла. Мол, одной из причин поражения сборной стали слишком поздние замены. Свежих Санчо, Грилиша и Рашфорда наставнику нужно было выпускать значительно раньше, считает покерист.