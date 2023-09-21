Известная покеристка станет доноркой костного мозга: что подтолкнуло ее на этот шаг

Покеристка и стримерша из Польши Моника Жукович поделилась в соцсетях эмоциональной историей. Скоро она пожертвует свой костный мозг для незнакомого человека.

Когда девушке было 16 лет, она заполнила анкету для международной организации, который ведет реестр костного мозга (DKMS). Недавно Моника получила ответ: ей сообщили, что нашелся пациент с лейкемией, готовый принять ее костный мозг.

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Сначала девушка разволновалась. Однако, получив консультацию, она успокоилась и согласилась на операцию. Дополнительной причиной стало еще и то, что у Моники была соседка с лейкемией, которая не нашла донора и умерла.

Оказалось, все не так ужасно. Операция проводится под полной анестезией, у тебя просто берут костный мозг с помощью специальной иголки, а потом ты можешь спокойно идти домой. Риски не слишком высоки, – написала Моника Жукович.

Также покеристка выразила надежду, что познакомится со своим реципиентом, если все пройдет хорошо. Она написала своим подписчикам, что будет держать их в курсе дела. Следить за Моникой можно через ее страницы в инстаграме и твиттере.

Моника Жукович / Фото acrpoker.eu

Моника Жукович играет в онлайне под ником "HeyMonia". Она заинтересовалась покером, когда студенткой изучала фармакологию. Ее вдохновила история подруги, которая сделала успешную карьеру. Поэтому девушка тоже решила воплотить свое хобби в мечту. В живых турнирах польская покеристка выиграла более 163 000 долларов.