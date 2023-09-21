Відома покеристка стане доноркою кісткового мозку: що підштовхнуло її на цей крок

Покеристка та стримерка з Польщі Моніка Жукович поділилася у соцмережах емоційною історією. Скоро вона пожертвує свій кістковий мозок для незнайомої людини.

Коли дівчині було 16 років, вона заповнила анкету для міжнародної організації, яка веде реєстр кісткового мозку (DKMS). Нещодавно Моніка отримала відповідь. Їй повідомили, що знайшовся пацієнт з лейкемією, який готовий прийняти її кістковий мозок.

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Спочатку дівчина розхвилювалася. Проте, отримавши консультацію, вона заспокоїлася та дала згоду на операцію. Додатковою причиною стало ще й те, що Моніка мала сусідку з лейкемією, яка не знайшла донора та померла.

Виявилося, все не так страшно. Операція проводиться під повною анестезією, у тебе просто беруть кістковий мозок за допомогою спеціального пристрою, а потім ти можеш спокійно йти додому. Ризики не надто високі, – написала Моніка Жукович.

Також покеристка висловила сподівання познайомитися зі своїм реципієнтом, якщо все пройде добре. Вона написала своїм підписникам, що буде тримати їх у курсі. Стежити за Монікою можна через її сторінки в інстаграмі та твіттері.

Моніка Жукович / Фото acrpoker.eu

Моніка Жукович грає в онлайні під ніком "HeyMonia". Вона зацікавилася покером ще коли студенткою вивчала фармакологію. Її надихнула історія подруги, яка зробила успішну кар'єру, тому дівчина вирішила й сама втілити своє хобі у мрію. У живих турнірах польська покеристка загалом виграла понад 163 000 доларів.