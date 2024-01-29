Украинцы покоряют онлайн покер: впечатляющие результаты в дорогих турнирах

На уикенде 27 – 28 января украинским покеристам удалось показать хорошие результаты в онлайне. Сразу несколько наших земляков хорошо выступили в престижных состязаниях.

Известный Стриммер Иван QTV333 Абрамчук финишировал вторым в соревнованиях Sunday Bounty Superstack HR с бай-ином 840 долларов. Всего в турнире приняли участие 109 покеристов, а финальный стол украинец начинал в статусе чиплидера. Впрочем, в решающей дуэли Абрамчук уступил нидерландцу под ником AchterindeTram. Вторая ступень принесла Ивану более 11 тысяч долларов.

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Серебряную награду положил в свою копилку и Bilb0 Baggins. Этот украинский игрок стал вторым в турнире Sunday Heater Special Edition (Turbo). 862 покериста заплатили 215 долларов за входной билет сформировав призовой фонд в 171 538 долларов. Украинцу из этого пирога досталось 12 тысяч долларов.

Пробиться за финальный стол турнира GGMasters Bounty Special Edition с бай-ином 320 долларов смог TASHERR. Финишировал украинец восьмым из 1 692 участников и заработал 5,5 тысяч долларов.

Украинский успех в оффлайне

Хорошие результаты демонстрируют наши покеристы и в "живой" игре. В частности Руслан Сабищенко занял пятую строчку на этапе EAPT в Братиславе, заработав более 8 тысяч евро.