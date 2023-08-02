Покеристы не поделили 450 000 долларов и теперь готовятся встретиться в ринге

Популярный стример и покерист Итан Яу рассказал, что Дастин Ааб взял у него взаймы почти полмиллиона долларов. Поскольку долг он не возвращает, "Rampage" предлагает организовать боксерский поединок.

Итан Яу – известный покерный хайроллер и блогер. В твиттере он поделился интересной историей: полгода назад Дастин Ааб попросил у него в долг 450 000 долларов и до этого времени ничего не вернул.

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После победы в хайроллерском турнире WTP Итан Яу решил инвестировать половину выигранных средств. К нему обратился Дастин Ааб – бизнесмен и покерный любитель, которого знали благодаря участию в кэш-играх Hustler Casino Live. Там он познакомился со многими успешными покеристами.

Ник Эйрбол также написал в твиттере, что Дастин обращался и к нему с похожим предложением, предлагая сделку, связанную с недвижимостью. По словам бизнесмена, можно было выгодно вложиться на сумму 1 000 000 долларов.

Эйрбол отказался, хотя Дастин Ааб не вызывал подозрения. Его считали успешным инстаграм-инфлюэнсером с миллионной аудиторией подписчиков. Соцсети были его рекламной площадкой, где он всячески показывал свою якобы роскошную жизнь, фотографируясь рядом с дорогими авто и пачками денег в руках. Но после обвинений Дастин удалил все свои страницы.

Как рассказал Итан, Дастин написал ему в твиттере и пригрозил судебным иском. После этого покерист окончательно отчаялся получить свои деньги, поэтому предложил альтернативное решение: "Rampage" вызвал должника на боксерский поединок. Есть только одно условие боя – если побеждает Дастин, то Итан ему простит долг. Пока что мошенник никак не отреагировал на это предложение.