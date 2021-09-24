История, которая вдохновляет: 20-летний вундеркинд добился невероятных результатов в покере

Пока большинство подростков тратит свое время, чтобы не уснуть на занятиях в школе или колледже, Жуанг Руан зарабатывает миллионы долларов. Когда-то он прислушался к совету мамы и попробовал себя в покере. Теперь 20-летний юноша покоряет хайроллерские турниры.

В самом начале своей покерной карьеры Жуанг Руан не мог играть в большинстве румов США. Но достигнув 18-летнего возраста, уроженец Пенсильвании быстро нашел применение своему таланту. Его заработок уже превышает 2 миллиона долларов.

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Хайроллеры в шоке

В прошлом месяце Руан произвел фурор в мире покера, выиграв турнир суперхайроллеров с бай-ином 50 тысяч долларов. Он превзошел элиту из 29 игроков и вышел в хедз-ап против опытнейшего оппонента Дэна Смита. Начало дуэли выглядело как настоящий поединок Давида и Голиафа.

Дэн сразу вырвался в лидеры, и, похоже, был настроен добавить еще одну победу в свой послужной список. Но Руан сумел удивить соперника и, в конце концов, обыграл именитого Смита, заработав при этом 562 600 долларов и уважение со стороны хайроллеров. После победы молодой юноша просто сфотографировался с друзьями и подошел к кассе, чтобы забрать свои деньги.

Жуанг Руан после победы над Деном Смитом / Фото Pokergonews

Начало покерной карьеры

Еще во время учебы в старшей школе Руан был заядлым игроком, проводя много времени за приставкой. В итоге, он переключился на покер, а подтолкнула его к этому мама.

Она увидела, как какой-то доктор играет в покер на ESPN, и в ее сознании это было похоже на то, что если бы я играл в покер, то мог бы стать врачом. Так я начал играть в покер.

Зарабатывая виртуальную валюту в видеоиграх, Руан начал продавать ее другим игрокам за реальные деньги. Так он сделал небольшой депозит в покер-рум от имени своего отца и сел играть по-настоящему. При этом, его покерный путь отличался от большинства начинающих молодых игроков. Руан не был фанатом покера, не смотрел трансляции стримеров, а просто начал играть в своем стиле.

Интересно, что когда он играл хедз-ап с Дэном Смитом, то даже не осознавал, что сражается с одним из самых титулованных игроков в истории покера. Возможно, это и помогло молодому вундеркинду выиграть ту дуэль.

Жуанг Руан с трофеем / Фото Railme

Быстрый взлет по лимитам

Сначала Руан играл кэш по Холдему на лимитах 1/2 доллара. Когда ему исполнилось 17 лет, в банкролле собралась очень приличная сумма 50 000 долларов. В это же время интерес к учебе в средней школе начал пропадать.

Окончательно Руан забросил школу после неприятного инцидента. Рядом с учебным заведением проходила акция протеста. Он вышел из класса, чтобы направиться туда, но был пойман учителем. Тот решил наказать школьника ударив Руана по лицу.

В этот момент я подумал: «Я зарабатываю больше чем ты и действительно не хочу иметь с этим дело. Я объявил родителям, что в школу точно не вернусь.

Когда ему исполнилось 20 лет и он профессионально играл в покер почти 3 года, Руан совершил следующий важный шаг – перешел в МТТ. Потратив пару месяцев на то, чтобы разобраться с новой стратегией, молодой покерист перешел на турниры от 109 до 1 000 долларов. Через пару месяцев Руан снова повысил ставки. Вместо того, чтобы играть с максимальным бай-ином в 1 000 долларов, он совершил скачок до бай-инов в 5 000, 10 000 и даже 25 000 долларов. Но даже здесь Руан был как рыба в воде.

Находясь в Японии, он удачно выступил в главном событии масштабного турнира, где сражались 803 участника. Молодой юноша сумел превратить полторы тысячи долларов – почти в миллион! Всевозможные рекорды Руан перебил благодаря турниру Super High Roller Bowl. Сумасшедший взнос 250 000 долларов конвертировался в 1 640 000 долларов за 3 место.