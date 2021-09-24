Історія, яка надихає: 20-річний вундеркінд домігся неймовірних результатів у покері

Тоді як більшість підлітків витрачають свій час аби не заснути на заняттях у школі або коледжі, Жуанг Руан заробляє мільйони доларів. Колись він прислухався до поради своєї матері та спробував себе в покері. Тепер 20-річний юнак підкорює хайролерські турніри.

На початку покерної кар'єри Жуанг Руан не міг грати в більшості румах США. Але досягнувши 18-річного віку, уродженець Пенсильванії швидко знайшов застосування своєму таланту. Його заробіток у покері перевищує 2 мільйони доларів.

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Хайролери в шоці

Минулого місяця Руан навів галасу в світі покеру, вигравши турнір суперхайролерів з бай-іном 50 тисяч доларів. Він перевершив поле з 29 гравців і вийшов у хедз-ап проти наддосвідченого опонента Дена Сміта. Початок дуелі нагадував протистояння Давида і Голіафа.

Сміт одразу вирвався в лідери, і, схоже, був налаштований додати ще одну перемогу до своєї колекції. Але молодий вундеркінд зумів здивувати суперника. Врешті-решт, Руан переграв іменитого опонента, заробивши при цьому 562 600 доларів та повагу з боку хайролерів. Після перемоги зовсім юний гравець просто сфотографувався з друзями і підійшов до каси, щоб забрати свої гроші.

Жуанг Руан після перемоги над Деном Смітом / Фото Pokergonews

Початок покерної кар'єри

Ще під час навчання в старшій школі Руан був завзятим гравцем, проводячи багато часу із джойстиком у руках. У підсумку, він перейшов на гру в покер, а підштовхнула його до цього мама.

Вона побачила, як звичайний лікар грає у покер на ESPN, в її свідомості це було схоже на те, якби я грав у покер, то міг би стати лікарем. Так власне я почав грати в покер.

Заробляючи віртуальну валюту в відеоіграх, Руан почав продавати її іншим гравцям за реальні гроші. Так він наважився на депозит у покер-рум від імені свого батька та сів грати по-справжньому. При цьому, його покерний шлях відрізнявся від більшості гравців-початківців. Руан не був фанатом покеру, не дивився трансляції стрімерів, а просто сів грати в своєму стилі.

Коли він проводив хедз-ап із Деном Смітом, то навіть не усвідомлював, що бореться з одним із найтитулованіших гравців в історії покеру. Можливо, це й допомогло молодому вундеркінду виграти ту дуель.

Жуанг Руан із трофеєм / Фото Railme

Крутий підйом по лімітах

Спочатку Руан грав кеш по Холдему на лімітах 1/2 долари. Коли йому виповнилося 17 років, у банкролі вже зібралася дуже пристойна сума 50 000 доларів. У той же час інтерес до навчання в середній школі почав зникати.

Остаточно він покинув школу після неприємного інциденту. Поруч із навчальним закладом відбувалася акція протесту. Руан вийшов із класу, щоб попрямувати туди, але вчителька зупинила хлопця і вдаривши його по обличчю.

У цей момент я подумав: Я заробляю більше ніж ти і дійсно не хочу мати з цим справу. Я сказав батькам, що в школу вже не повернуся.

Коли йому виповнилося 20 років і він професійно грав у покер майже 3 роки, Руан зробив наступний важливий крок – перейшов у МТТ. Витративши пару місяців на те, щоб розібратися із новою стратегією, молодий покерист почав грати турніри від 109 до 1 000 доларів. Через пару місяців Руан знову підвищив ставки. Замість того, щоб грати з максимальними бай-інами в 1 000 доларів, він почав платити за участь в турнірах 5 000, 10 000 і навіть 25 000 доларів. Проте й тут Руан почувався як риба у воді.

Перебуваючи в Японії, він вдало виступив в головній події масштабного турніру, де змагалися 803 учасника. Молодий юнак зумів перетворити півтори тисячі доларів – майже в мільйон! Новий рекорд Руан перебив завдяки турніру Super High Roller Bowl. Шалений бай-ін 250 000 доларів конвертувався у 1 640 000 доларів призових за 3 місце.