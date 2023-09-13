Безумная история двух звезд онлайн-покера, променявших жизнь хайроллеров на ресторанный бизнес

В середине 2000-х годов братья Данги – Хак и Зи покоряли самые высокие лимиты в покере. Им удалось добиться невероятных высот, после чего они решили бросить покер, инвестировав выигранные средства в ресторанный бизнес.

Братья Данги ярко ворвались в мир покера и затем его резко покинули. Ребята начинали играть в студенческие годы, когда оба изучали машиностроение в университете Вирджинии. Пока одни игроки относились к покеру как к развлечению, Хак и Зи досконально изучали стратегию и внедряли разные модели игры на практике.

Читайте также Неофициальный чемпионат мира по покеру: победы украинцев на WCOOP

Из-за своего стремительного взлета молодые игроки вошли в историю покера. Всего за несколько лет активной игры они заработали на двоих 13 500 000 долларов. Основная часть выигрышей пришлась на период с 2007 по 2011 года во времена рассвета хайстейкс покера.

Однако "веселые" времена дорогого покера закончились после того, как правительство США закрыло крупнейшие онлайн покер-румы, предъявив им обвинения в мошенничестве и отмывании денег. После этих событий кэш-игра в онлайне на высоких лимитах была приостановлена.

Один из братьев настаивал на переезде в Канаду, чтобы продолжить играть, а другой предложил вложить выигранные средства в ресторанный бизнес. На тот момент ребята считали себя сильнейшими покеристами в мире, понимая перспективу зарабатывать еще больше.

В итоге Хак и Зи приняли решение завершить покерную карьеру после 2011 года и податься в ресторанный бизнес. На сегодня они владеют сетью ресторанов в Вирджинии, которые пользуются большим спросом у посетителей, а сами ребята чувствуют себя очень счастливыми. Благодаря покеру они заработали стартовый капитал и стали успешными бизнесменами.

Жизнь семейства Дангов / Фото washingtonian.com