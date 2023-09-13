Шалена історія двох зірок онлайн-покеру, які проміняли життя хайроллерів на ресторанний бізнес

У середині 2000-х років брати Данги – Хак і Зі успішно грали найвищі ліміти у покері. Їм вдалося досягти неймовірних висот, після чого вони вирішили покинути покер та інвестувати кошти у ресторанний бізнес.

Брати Данги яскраво увірвалися у світ покеру, а потім різко його покинули. Хлопці починали грати у студентські роки, коли обидва вивчали машинобудування в університеті Вірджинії. Поки одні гравці ставилися до покеру як до розваги, Хак і Зі досконало вивчали стратегію та впроваджували різні моделі гри на практиці.

Читайте також Неофіційний чемпіонат світу з покеру: перемоги українців на старті WCOOP

Через свій стрімкий злет молоді гравці увійшли в історію покеру. Всього за кілька років активної гри вони заробили на двох 13 500 000 доларів. Основна частина цих здобутків припала на період з 2007 по 2011 роки, коли хайстейкс покер був неймовірно популярним.

Проте "веселі" часи дорогого покеру скінчилися після того, як уряд США раптово закрив найбільші онлайн покер-руми, звинувативши ці компанії у шахрайстві та відмиванні грошей. Після цього кеш-гра в онлайні була призупинена.

Один із братів наполягав на тому, щоб переїхати до Канади та продовжувати грати, а інший запропонував вкластися у ресторанний бізнес. Хлопці вагалися з рішенням, адже на той момент вважали себе найсильнішими покеристами у світі, розуміючи перспективу заробляти ще більше.

У підсумку Хак і Зі прийняли рішення завершити покерну кар'єру після 2011 року та податися у ресторанний бізнес. На сьогодні вони володіють мережею ресторанів у Вірджинії, які мають попит у відвідувачів, а самі хлопці почуваються дуже щасливими. Завдяки покеру вони заробили стартовий капітал та стали успішними бізнесменами.

Життя сімейства Дангів / Фото washingtonian.com