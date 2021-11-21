Испанский богач добавил 3,2 миллиона долларов к своему банкроллу

Самый дорогой турнир Мировой серии 2021 года оказался по карману только 33 игрокам. За участие в ивенте супер-хайроллеров каждому пришлось выложить 250 000 долларов. Испанец Адриан Матеос отнюдь не жалеет, что рискнул этой суммой.

Адриан Матеос является самым успешным испанским турнирным игроком в истории. Это касается и количества призовых, которые выиграл в живых турнирах, и масштабов коллекции браслетов WSOP.

Читайте также: На финишной прямой Международного кубка разыграют больше 5 миллионов гривен призовых

Развязка турнира за четверть миллиона долларов, казалось, будет быстрой. В 3-max Матеос вышел с солидным чип-лидом, собрав больше фишек, чем у его двоих оппонентов вместе. Бен Хит, впрочем, не спешил выбрасывать белый флаг и сумел перехватить инициативу. Именно с англичанином Адриану пришлось скрестить карты в хедз-апе.



Адриан Матеос празднует получение 4-го браслета WSOP / Фото PokerNews

В игре один на один испанец всё-таки взял реванш и забрал главный приз – 3 265 262 доллара. Это, к слову, самые большие призовые, которые Адриану Матеосу удавалось выигрывать в одном турнире. Теперь между ним и ближайшим преследователем в испанском "All Time Money List" Серхио Айдо – целая пропасть. Матеос преодолел отметку в 25 миллионов долларов, у ближайшего преследователя – вдвое скромнее.

Комфортно чувствует себя Адриан Матеос и в списке самых успешных испанских игроков на WSOP. Он примерил четвертый золотой браслет, а у ближайшего преследователя – Карлоса Мортенсена – их всего два. А чемпион мира 2001 года, как известно, уже завершил профессиональную покерную карьеру.