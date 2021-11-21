Іспанський багатій додав 3,2 мільйони доларів до свого банкролу

Найдорожчий турнір Світової серії 2021 року виявився по кишені лише 33 гравцям. За участь у івенті супер-хайролерів кожному довелось викласти 250 000 доларів. Іспанець Адріан Матеос аж ніяк не шкодує, що ризикнув цією сумою.

Адріан Матеос є найуспішнішим іспанським турнірним гравцем в історії. Це стосується і кількості призових, які виграв в живих турнірах, і масштабів колекції браслетів WSOP.

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Розв’язка турніру за чверть мільйона доларів, здавалось, буде швидкою. В 3-max Матеос вийшов із солідним чип-лідом, зібравши більше фішок, аніж у його двох опонентів разом. Бен Хіт, утім, не поспішав викидати білий прапор і зумів перехопити ініціативу. Саме із англійцем Адріану довелось схрестити карти у хедз-апі.



Адріан Матеос святкує здобуття 4-го браслета WSOP / фото PokerNews

В грі сам на сам іспанець таки взяв реванш і забрав головний приз – 3 265 262 доларів. Це, до слова, найбільші призові, які Адріану Матеосу вдавалось вигравати в одному турнірі. Тепер між ним і найближчим переслідувачем в іспанському "All Time Money List" Серхіо Айдо – ціла прірва. Матеос здолав позначку у 25 мільйонів доларів, у найближчого переслідувача – удвічі скромніший доробок.

Комфортно почувається Адріан Матеос і у списку найбільш успішних іспанських гравців на WSOP. Він приміряв четвертий золотий браслет, а у найближчого переслідувача Карлоса Мортенсена їх лише два. А чемпіон світу 2001 року, як відомо, уже завершив професійну покерну кар’єру.