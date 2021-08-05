Покеристы штурмовали 10-миллионник в течение нескольких дней, лишь немного не дотянув до побития гарантии. Турнир с бай-ином 2650 долларов собрал 3930 входов. Участникам финального стола, а речь о топ-8, были гарантированы шестизначные выплаты.

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Скажем, бразилец Фелипе Кетцер, который первым покинул финалку, забрал 130 тысяч долларов. А вот участники хедз-апа уже боролись за семизначные призовые. Пэй-джамп между первым и вторым местом составлял полмиллиона долларов, так что вице-чемпиону было что терять.

В конце концов, судьбу титула решил кулер, который успешно сложился в пользу американца с ником "BabyBowser". Его соперник – ирландец "Sw33ney" – заслоуплеил карманных тузов, за что и поплатился. На флопе K-6-2 американец собрал две пары, королей и шестерок – и уже не имел права отступать. Шоудаун констатировал победу "BabyBowser", который заработал 1 514 000 долларов, его визави получил 1 015 200 долларов.