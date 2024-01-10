Шестикратный претендент на включение в Покерный зал и исполнительный директор WPT, Мэтт Севидж, анонсирует изобретенный им новый формат покерных турниров, который отказывается от традиционных уровней увеличения блайндов. Как покерное сообщество отреагирует на него, читайте дальше.

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В этом новом подходе блайнды зависят от размера среднего стека и автоматически растут, когда средний стек опускается ниже порогового значения Большого Блайнда.

Кто такой Мэтт Сэвидж Директор американских покерных турниров и исполнительный директор мирового покерного тура. Он судил более 400 эпизодов телевизионного покера, что является рекордом, включая Мировую покерную серию (2002 – 2004) и WPT (2002 – 2019). Он все еще является техническим директором в Commerce Casino, Bay 101 и Thunder Valley Casino Resort.

Основные преимущества этого формата:

Устойчивая глубина среднего стека: Турнирные часы становятся лишними. Поздняя регистрация заканчивается за временным пределом, а не до определенного уровня. Перерывы можно делать до определённого времени, а не до конца уровня. Скорость проведения колор-ап (вывода фишек маленького номинала) для всех игроков за столом.

Сэвидж также привел несколько других преимуществ, которые может предложить этот формат, когда писал о его будущем внедрении в соцсети X, ранее известной как Twitter.

Как сообщает Мэтт Сэвидж, новая концепция будет протестирована в марте в казино Thunder Valley в Линкольне. Событие с бай-ином 570 долларов пройдет в рамках фестиваля WPT Rolling Thunder и достаточно щедрой гарантией в 50 000 долларов.

Идея Savage Average вызвала определенные дискуссии в покерном обществе, некоторые хвалит эту идею, но некоторые относятся к ней с осторожностью, выражая опасения, что такой подход может привести к чрезмерной осторожной игре и увеличению продолжительности ивентов.

Как и в случае с любой новой идеей, мы получим гораздо лучшее понимание, когда увидим, как она работает в реальных условиях и как покерное сообщество примет эту концепцию. Она может стать новым стандартом турнирного покера или найти свое место в расписании ведущих покерных фестивалей в будущем.