Не бизнесом единым: предприниматель из Индии торжествовал в битве хайроллеров на ЕРТ

Сантош Суварна завоевал свой первый титул чемпиона Европейского покерного тура и преодолел гроссмейстерскую отметку по количеству призовых за карьеру. Индиец, для которого покер не является основным заработком, оставил за спиной солидную компанию из профессионалов-толстосумов.

На этапе Европейского покерного тура в Париже историей стал турнир хайроллеров с бай-ином 25 000 евро. В дорогой ивент нырнуло немало акул покера, а победил бизнесмен из Индии Сантош Суварна.

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Турнир собрал 43 входа и только шестеро самых достойных получили дивиденды от солидных инвестиций. Вне призовой зоны, в частности, остались такие известные игроки, как Андрас Немет, Адриан Матеос, Даниэль Дворес и Стив О'Двайер. А вот будущий чемпион Сантош Суварна за столом чувствовал себя более чем комфортно – без проблем довел чип-лидерский стек заключительного дня соревнований до победы.



Сантош Суварна / Фото PokerNews

В хедз-апе индиец разобрался с Самуэлем Ю (227 600 евро призовых), получил за победу 348 860 евро и свой первый в карьере пиковый трофей. Благодаря этой победе, Суварна преодолел отметку в 7 миллионов долларов призовых, которые выиграл в живом покере. А речь о предпринимателе, который имеет успешный бизнес в Дубае, и играет скорее для развлечения, чем для заработка.