Не бізнесом єдиним: підприємець з Індії тріумфував в битві хайролерів на ЕРТ

Сантош Суварна здобув свій перший титул чемпіона Європейського покерного туру і здолав гросмейстерську позначку за кількістю призових за кар’єру. Індієць, для якого покер не є основним заробітком, залишив за спиною солідну компанію із професіоналів-товстосумів.

На етапі Європейського покерного туру у Парижі історією став турнір хайролерів з бай-іном 25 000 євро. У дорогий івент пірнуло чимало акул покеру, а тріумфував бізнесмен із Індії Сантош Суварна.

Читайте також Місце, де збуваються мрії: 68-річний Барні Ботман виграв понад мільйон євро на EPT Париж

Турнір зібав 43 входи і лише шестеро найбільш достойних отримали дивіденди від солідних інвестицій. Поза призовою зоною, зокрема, залишились такі відомі гравці, як Андрас Немет, Адріан Матеос, Даніель Дворес та Стів О’Дваєр. А от майбутній чемпіон Сантош Суварна за столом почувався більш ніж комфортно – без проблем довів чип-лідерський стек заключного дня змагань до перемоги.



Сантош Суварна / Фото PokerNews

У хедз-апі індієць розібрався із Самуелем Ю (227 600 євро призових), отримав за перемогу 348 860 євро і свій перший в кар’єрі піковий трофей. Завдяки цій звитязі, Суварна здолав позначку у 7 мільйонів доларів призових, які здобув в живому покері. А мова про підприємця, який має успішний бізнес у Дубаї і грає радше для розваги, ніж для заробітку.