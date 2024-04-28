Во время ограбления погиб покерист: оказался не в том месте, не в то время

Мэтью Бергарт, которому было всего 30 лет, получил несколько ранений из огнестрельного оружия, несовместимых с жизнью. Покерист стал жертвой налета, находясь в гостях у друга.

В четверг, 25 апреля, около 2:30 в полицию Торонто поступил вызов. Было сообщено о выстрелах в частном доме, как оказалось впоследствии, в результате ограбления погиб покерист Мэтью Бергарт.

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Как выяснило следствие, трое вооруженных мужчин в темной одежде ворвались в дом и потребовали отдать все ценные вещи. В первую очередь, это касалось владельца дома, у которого как раз гостил Бергарт.



Мэтью Бергарт / Фото PokerNews

В какой-то момент между игроком и нападающими возникла стычка, после чего грабители открыли огонь, нанеся несколько ранений покеристу. Мэтью скончался в больнице от полученных травм. Преступники скрылись с места происшествия, их продолжают разыскивать.