Під час пограбування загинув покерист: опинився не в тому місці, не в той час

Метью Бергарт, якому було лише 30 років, отримав кілька поранень із вогнепальної зброї, несумісних із життям. Покерист став жертвою нальоту, перебуваючи в гостях у друга.

У четвер, 25 квіня, близько 2:30 ночі у поліцію Торонто надійшов виклик. Було повідомлено про постріли у приватному будинку, як виявилось згодом, внаслідок пограбування загинув покерист Метью Бергарт.

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Як з’ясувало слідство, троє озброєних чоловіків у темному одязі вдерлись до будинку і вимагали у присутніх віддати усі цінні речі. Насамперед, це стосувалось власника будинку, в якого якраз гостював Бергарт.



Метью Бергарт / Фото PokerNews

В якийсь момент між гравцем та нападниками виникла сутичка, після чого грабіжники відкрили вогонь, завдавши кілька поранень покеристу. Метью помер у лікарні від отриманих травм. Злочинці втекли з місця події, їх продовжують розшукувати.