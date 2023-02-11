Игрок НФЛ решил отпраздновать день рождения в Лас-Вегасе и выиграл в покер 514 000 долларов

Раннинбек "Лос-Анджелес Рэмс" Ронни Риверс решил попытать удачу в покере. В одном из казино Лас-Вегаса футболист сорвал мега джекпот 514 837 долларов.

У Ронни Риверса была впечатляющая студенческая карьера, что привело его в главную лигу американского футбола НФЛ. В 2022 году зарплата незадрафтованного новичка составляла 705 000 долларов, а в этом году "Рэмс" уже пообещали платить 870 000 долларов.

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24-летний игрок получил неплохую надбавку, удачно посетив Лас-Вегас. Футболист поехал праздновать день рождения матери, сел играть в одном из казино в 3-карточный покер и выиграл более полумиллиона долларов.

Ронни Риверс / Фото cardplayer.com

Возможно, если бы аккаунт Caesars Palace в твиттере публично не написал бы об этом, то руководство клуба ничего бы и не узнало.

Азартные игры среди профессиональных спортсменов можно считать табу, но они совершенно законны для игроков НФЛ. После своего успеха Риверс сразу же рассказал, что выигранные деньги потратит на покупку дома.