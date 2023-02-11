Гравець НФЛ вирішив відсвяткувати день народження у Лас-Вегасі та виграв у покер 514 000 доларів

Раннінбек "Лос-Анджелес Ремс" Ронні Ріверс вирішив спробувати свої сили у покері. В одному з казино Лас-Вегаса футболіст зірвав джекпот понад півмільйона доларів.

Ронні Ріверс провів успішну студентську кар'єру, що привела його у головну лігу американського футболу НФЛ. У 2022 році зарплатня незадрафтованого новачка ліги складала 705 000 доларів, а цього року "Ремс" пообіцяли платити йому вже 870 000 доларів.

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24-річний гравець отримав непогану надбавку, просто відвідавши Лас-Вегас. Футболіст поїхав святкувати день народження матері, зіграв в одному з казино у 3-картковий покер та виграв 514 837 доларів.

Ронні Ріверс / Фото cardplayer.com

Можливо, якби акаунт казино у твіттері публічно про це не написав, то керівництво клубу нічого й не дізналося.

Азартні ігри серед професійних спортсменів можна вважати табу, але вони є абсолютно законними для гравців НФЛ. Після свого успіху Ронні Ріверс одразу заявив, що гроші витрать на купівлю будинку.