Игорный бизнес в Украине может выйти из-под контроля

Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей, которую создали для развития и контроля этого бизнеса, может вскоре прекратить свою деятельность. Контракты действующих членов КРАИЛ вскоре заканчиваются, новых Кабмин представлять не спешит.

Как сообщили "Украинские Новости", в июле КРАИЛ обнаружила около 1 000 веб-сайтов и 100 игорных заведений, которые осуществляли свою деятельность без надлежащей лицензии. Впрочем, дальнейшая эффективная работа Комиссии может завершиться, сообщили во время круглого стола "Актуальные тенденции развития игорного бизнеса в Украине".

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Один из самых проблемных вопросов, которые могут сильно повлиять на развитие рынка, это то, что в конце октября комиссия может прекратить свою деятельность. Основная причина – у членов комиссии заканчиваются контракты. Их назначили только на год. Кабмин не хочет брать на себя ответственность,

– сообщил первый заместитель председателя консультационно-экспертного совета КРАИЛ Борис Баум.

Свое мнение о ситуации в пресс-центре "Украинских новостей" высказал и председатель Ukrainian Gambling Council Антон Кучухидзе, который считает, что к решению проблемы должна приобщиться Верховная Рада.



Антон Кучухидзе / "Украинские Новости​"

Государство должно иметь сильные институты для развития созданной реформы по легализации азартных игр: это означает, что Раде нужно убрать коллизию из спецзакона насчет назначения членов КРАИЛ, чтобы все оставалось в ведении Кабмина.

Еще один важный шаг, добавил Кучухидзе, – утверждение парламентом законопроекта о налогообложении игорного бизнеса. Это позволит, в частности, привлечь иностранные инвестиции.