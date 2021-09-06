Гральний бізнес в Україні може вийти з-під контролю

Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей, яку створили для розвитку і контролю цього бізнесу, може незабаром припинити свою діяльність. Контракти чинних членів КРАІЛ незабаром закінчуються, нових Кабмін представляти не поспішає.

Як повідомили "Українські Новини", в липні КРАІЛ виявила близько 1000 веб-сайтів і 100 гральних закладів, які здійснювали свою діяльність без належної ліцензії. Утім, подальша ефективна робота Комісії може завершитись, повідомили під час круглого столу "Актуальні тенденції розвитку грального бізнесу в Україні".

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Одне із найбільш проблемних питань, яке може сильно вплинути на розвиток ринку, це те, що в кінці жовтня комісія може припинити свою діяльність. Основна причина – у членів комісії закінчуються контракти. Їх призначили лише на рік. Кабмін не хоче брати на себе відповідальність, – повідомив перший заступник голови консультаційно-експертної ради КРАІЛ Борис Баум.

Свою думку стосовно ситуації в прес-центрі "Українських Новин" висловив і голова Ukrainian Gambling Council Антон Кучухідзе, який вважає, що до вирішення проблеми повинна долучитись Верховна Рада.

Антон Кучухідзе / "Українські Новини"

«Держава повинна мати сильні інституції для розвитку створеної реформи щодо легалізації азартних ігор: це означає, що Раді потрібно прибрати колізію зі спецзакону щодо призначення членів КРАІЛ, щоб все залишалося у веденні Кабміну».

Ще один важливий крок, додав Кучухідзе, – затвердження парламентом законопроекту щодо оподаткування грального бізнесу. Це дозволить, зокрема, залучити іноземні інвестиції.