Хельмуту сделали больно: легенда покера вылетел на бабле после длительных оффлайн-каникул

Фил Хельмут почти четыре месяца не играл в покер вживую. Возвращение оказалось болезненным – вылетел из турнира незадолго до призовой зоны.

Владелец рекордных 17-ти браслетов WSOP Фил Хельмут в последний раз садился за живой стол еще в июле этого года во время Мировой серии. Отпуск американец прервал, нырнув в Главное событие серии NAPT.

К теме Алло, любимая, деньги кончаются: Даниэль Негреану снова эпически вылетел на бабле

Турнир за 1650 долларов собрал 1095 входов, а 159 покеристов попадали в деньги. Бай-ин для Хельмута – мелочный, но мы хорошо знаем, что для легенды турнир это не о деньгах, а о соревновательной составляющей и титуле. Вот почему так болезненно Фил пережил свой вылет незадолго до бабла. Кроме того, Хельмут стал жертвой кулера.



Фил Хельмут / Фото PokerGO

Почему так больно? Это же турнир всего за 1 650 баксов… Думаю, это все из-за моего долгого отсутствия – первый турнир после WSOP. Кроме того, я так хорошо играл, - так прокомментировал Хельмут свой вылет.

И действительно, есть почему разочароваться. В своей последней раздаче в турнире Хельмут отправил все фишки на середину стола с трипсом шестерок. У его оппонента Лирана Беттито оказался фул-хауз – тузы/шестерки. Несмотря на болезненный вылет, Фил не спешит посыпать голову пеплом. В рамках North American Poker Tour (NAPT) еще достаточно турниров, чтобы показать, кто легенда МТТ.