Хельмуту зробили боляче: легенда покеру вилетів на баблі після тривалих офлайн-канікул

Філ Хельмут майже чотири місяці не грав у покер наживо. Повернення виявилось болючим – вилетів з турніру незадовго до призової зони.

Власник рекордних 17-ти браслетів WSOP Філ Хельмут востаннє сідав за живий покерний стіл ще у липні цього року під час Світової серії. Відпустку американць перервав, запірнувши в Головну подію серії NAPT.

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Турнір за 1650 доларів зібрав 1095 входів, а 159 покеристів потрапляли у гроші. Бай-ін для Хельмута – дріб’язковий, але ж ми добре знаємо, що для легенди турнір це не про гроші, а про змагальну складову і титул. Ось чому так болісно Філ пережив свій виліт незадовго до баблу. Крім того, Хельмут став жертвою кулера.



Філ Хельмут / Фото PokerGO

Чому так боляче? Це ж лише турнір за 1 650 баксів… Думаю, це все через мою довгу відсутність – перший турнір після WSOP. Крім того, я ж так добре грав, - так прокоментував Хельмут свій виліт.

І справді, є чому розчаруватись. В своїй останній роздачі в турнірі Хельмут відправив усі фішки на середину столу із тріпсом шісток. У його опонента Лірана Бетіто виявився фул-хауз – тузи/шістки. Попри болючий виліт, Філ не поспішає посипати голову попелом. В рамках North American Poker Tour (NAPT) ще достатньо турнірів, щоб показати, хто легенда МТТ.