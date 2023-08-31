Красавица шахматистка из Китая выиграла селебрити-турнир по покеру

Гроссмейстер по шахматам Циюй Чжоу стала победительницей покерного турнира Enclave Celebrity Invitational. В нем участвовали известные спортсмены, блогеры и профессиональные игроки в покер.

Турнир Enclave Celebrity Invitational проводился в Лас-Вегасе. Организаторы собрали звездный состав участников и установили для них призовой фонд 50 000 долларов. За покерными столами соревновались победители популярных американских реалити-шоу и известные медийные личности.

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Вместе с профессиональными покеристами, такими как Майк Матусов и Ник "Эйрболл", играли титулованные спортсмены: чемпионки мира по шахматам Александра Ботез и Циюй Чжоу, центровой "Чикаго Буллз" Андре Драммонд и многие другие.

Главной звездой вечера стала милая шахматистка из Китая Циюй Чжоу. В последнее время она все чаще появляется на крупных покерных событиях. Летом китаянка играла на Мировой серии покера, где дважды попала в призы. Также "Немо", как ее называют, оформила ITM в женском турнире WPT Ladies World Championship-2023.

Всего в турнире Enclave Celebrity Invitational приняли участие 70 игроков. Победа для Циюй Чжоу стала первой в живом покере. Китаянка получила 20 000 долларов призовых. Пока это её личный рекорд в покере.

Мне всегда хотелось больше играть в покер. После паузы я вернулась в игру и получила очень много положительных эмоций, – сказала Циюй Чжоу после победы.

Турнир Enclave Celebrity Poker Invitational транслировался в прямом эфире. Посмотреть, как разворачивались события за покерными столами, можно на ютуб-площадке PokerGO.