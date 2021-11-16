Горько обидчику Даниеля Негреану: Даг Полк больше не холостяк

Успешный покерист, блогер, тренер и один из лучших хедз-ап игроков в современном покере. Теперь в резюме Дугласа Полка есть еще одна, пожалуй, главная графа. Американец взял замуж свою многолетнюю подругу Кейтлин.

В течение последних нескольких недель Даг Полк, которого всегда много в соцсетях, куда-то исчез. Причина, как оказалось, была серьезной.

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На Гавайских островах, в компании семьи и друзей Даг и Кейтлин сыграли свадьбу. После медового месяца пара вернется в Техас, куда недавно переехала из Лас-Вегаса. Впрочем, покинув столицу игорного бизнеса, Даг Полк никак не отошел от дел.



Даг Полк и Кейтлин / фото Poker Central

"Раздев" в хедз-ап челендже Даниэля Негреану, Полк бросил вызов еще нескольким звездным парням из индустрии. На прицеле дуэли с Брином Кенни и Люком Шварцем. Кроме того, американцу было бы хорошо наконец закрыть пробел в послужном списке – добить сумму карьерных призовых до 10 миллионов долларов. Полку не хватает каких-то 550 тысяч.