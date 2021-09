"Голые короли": топ-покеристы без браслетов WSOP

В мире покеристов-профессионалов существует немало способов для получения признания. Но с завоеванием золотого браслета Мировой серии покера мало что сравнится. Тем не менее, среди покерной знати немало персонажей, которым до сих пор не удавалось покорить главную профессиональную вершину.

Мария Хо, например, закрепила за собой статус одной из самых успешных женщин в покере за всю историю. Американка уже одолела отметку в 4 миллиона долларов призовых в офлайн-турнирах.

Читайте также: PokerMatch объявил команду мастеров для битвы на Кубке Украины

Впрочем, как бы не старалась Мария, на WSOP пока не складывается. Хо 64 раза попадала в призы турниров Мировой серии и накопила в Лас-Вегасе львиную долю своего общего ITM – 1739 550. В 2011 году американка была как никогда близка к заветному трофею, но уступила в хедз-апе ивента по Безлимитному Холдему за 5 000 долларов (540 020 долларов призовых).

Мария Хо / Poker Central

Звезда Сэма Трикетта ярко вспыхнула на WSOP 2012 года, когда организаторы серии добавили в турнирную сетку беспрецедентный ивент Big One for One Drop с бай-ином 1 миллион долларов. Англичанин тогда сорвал серьезный куш, хоть и не победил. В хедз-апе Трикетт уступил Антонио Эсфандиари, но получил более 10 миллионов долларов.

Собственно, это был не единственный турнир WSOP, когда Сэм остановился в одном шаге от титула. В 2010 году он стал вице-чемпионом в турнире за 5 000 долларов, а в 2019 не додавил последнего оппонента в ивенте за 25 500 евро в европейской версии WSOP. Всего за спиной англичанина 5 финальных столов турниров Мировой серии и ни одного титула.



Стив О'Двайер / Poker News

Айзек Хэкстон, который является успешным бойцом как в онлайне, так и за "живыми" столами, также имел несколько успешных попыток на серии в Лас-Вегасе. Он и до хедз-апа добирался, и на 5 финалках побывал, но золотой браслет пока не мерил. Из-за отсутствия ценной игрушки Хэкстон не слишком и волнуется. По словам американца, он уже достиг своей главной покерной вершины – это победа на Super High Roller Bowl в 2018 году, которая сделала Айзека богаче на 3 672 000 долларов.

Стив О'Двайер также не жалуется на проблемы с банкроллом. За 13 лет в офлайн-турнирах американец наштамповал больше 30 миллионов долларов призовых. В огромном списке титулов и регалий сразу 6 семизначных заносов. На WSOP О'Двайер зажигал прежде всего в Европе, где оформил 3 солидных ITM. Однако, трофеи Мировой серии американца пока сторонятся.



Браслет Мировой серии покера / wsop.com

Трудно в это поверить, но золотого аксессуара не выигрывал и Дэн Смит – пятый (37,5 миллиона долларов) в списке "All Time Money List". Вдвойне обиднее – американец живет в Лас-Вегасе, по соседству с WSOP. Но родные стены, как говорится, не всегда помогают. В коллекции Смита сразу пять подиумов турниров Мировой серии, а сумма общих призовых на WSOP приближается к 10 миллионам долларов.

Тем не менее, в клуб чемпионов американца пока не пускают. Как известно, Дэн Смит предпочитает, прежде всего дорогие турниры. А в этом году на WSOP таких ивентов немало, поэтому у хайроллера будет хороший шанс восполнить пробел. Это касается и остальных "неудачников", которые отправятся за трофеями Мировой серии уже на этой неделе.