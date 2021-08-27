Серия Super High Roller Bowl рассчитана на игроков с глубоким банкролом. Скажем, участие в турнире по Холдему 6+ обошлось каждому из участников в 25 тысяч долларов.

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А вот в деньги судилось попасть только шестерым лучшим. Среди них Тони Джи, который на протяжении турнира продолжал бороться с лишними килограммами. Закинувшись куриным бульоном и чашкой чая с лимоном, толстосум довел дело до победного конца.

Разборки в 6-мах длились почти 5 часов, и опытный Тони Джи неоднократно предлагал соперникам поделить. Но жадность оппонентов стоила им дополнительного заработка и престижного титула. Тони Джи сорвал солидный куш 382 500 долларов, и теперь имеет полное право потешить себя чем-нибудь вкусненьким.