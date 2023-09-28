Звезда НБА сыграет в покерном челлендже: кто станет соперником Пола Джоржда

Global Poker Celebrity Challenge – это покерное шоу, в котором принимают участие звездные баскетболисты Пол Джордж и Карл-Энтони Таунс, пловец Майкл Фелпс, а также легендарный продюсер DJ Khaled. С ними будут играть обычные покеристы.

Первый в истории Global Poker Celebrity Challenge проводится с 18 сентября по 13 ноября. В этом шоу любители и профессионалы могут сыграть в покер со звездами мирового уровня. Участниками проекта стали специально приглашенные селебрити: для каждого из них проводится отдельный отборочный этап.

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Завершились квалификационные турниры Paul George Celebrity Campaign, определившие соперников для суперзвезды НБА Пола Джоржда. Последним участником финала стал известный стример Кит Беккер, завоевавший путевку в прямом эфире. Теперь все 8 победителей отбора сыграют с Джорджем в финале.

Paul George Celebrity Campaign / Фото PokerNews

Сильнейший проходит в гранд-финал, который состоится 12 ноября. Там встретятся победители всех 4 финалов Global Poker Celebrity Challenges. Также знаменитости отдельно проведут между собой финал Celebrity Campaign 13 ноября. Они пожертвуют деньги на благотворительность.

Игрок "Лос-Анджелес Клипперс" Пол Джордж отметил, что планирует поддержать американскую кардиологическую ассоциацию, которая занимает особое место в его жизни. Когда он был ребенком, его мать перенесла инсульт. Баскетболист отправит средства на помощь в эту клинику.