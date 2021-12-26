Главные покерные потери 2021 года

Год, который подходит к своему концу, ошеломил покерное комьюнити обилием печальных новостей. Мы простились с целой когортой известных игроков и людей, которые вплотную соприкасались с покерной сферой.

В эпоху ковидной пандемии немало знаковых личностей покинули этот мир, "проиграв хедз-ап" страшному вирусу. Они прожили долгую и плодотворную жизнь и почили в мире, исчерпав свой возрастной лимит.

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Ховард Эндрю (умер в 86 лет)

Американец Ховард Эндрю посвятил интеллектуальной игре 6 декад своей жизни. Только вдумайтесь, свои 2 браслета Мировой серии "Tahoe" примерил 45 лет назад, оформив дубль на WSOP 1976. Еще одно весомое достижение Эндрю Ховарда – рекордная серия выступлений в Главном событии наиболее престижного покерного фестиваля. Американец не пропустил ни одного Мейна с 1974 по 2018 годы, что не удавалось никому в покерной истории.



Ховард Эндрю / фото Poker Central

Ховард Эндрю продолжал играть офлайн до очень преклонного возраста. Последняя запись о ITM ветерана датирована январем 2020 года. Всего за карьеру покерист заработал призовыми более 1,5 миллиона долларов. Эндрю Ховард умер от старости 13 января 2021 года.

Генри Оренштейн (умер в 98 лет)

В 2008 году Генри Оренштейна ввели в Зал славы покера. Выдающимся игроком американец польского происхождения не был (240 тысяч долларов призовых), но его влияние на развитие игры было нешуточным. В 1995 году Оренштейн запатентовал сканер игральных карт, который монтировали в покерные столы. Это устройство позволило зрителю в режиме лайв оценивать розыгрыш стартовых рук.



Генри Оренштейн / фото PokerNews

В начале нулевых, благодаря сканеру Оренштейна, покер получил мощный импульс в своей популяризации, привлекая к игре сотни тысяч новых игроков. Покерный бум, который окрестили "Эффектом Манимейкера", был бы невозможным без вклада Генри Оренштейна. Почтенный дедушка оставил этот мир 14 декабря, в возрасте 98 лет.

Лейн Флек (умер в 52 года)

Лейн Флек ушел из жизни при загадочных обстоятельствах. 19 июля этого года владельца 6 браслетов WSOP нашли мертвым в его доме. Официально о причинах трагедии не сообщают. Лейн Флек был одним из топовых офлайн-регуляров, отдавшим любимому делу четверть века. Первые записи покериста в Hendonmob датированы еще 1994 годом, последние – 2020-ым.



Лейн Флек / фото Сardschat

Лейн Флек стал настоящей звездой мирового масштаба в начале нулевых, когда выиграл по 2 браслета WSOP на сериях 2002 и 2003 годов. Всего в коллекции покериста – 6 самых престижных титулов. Лишь 8 игрокам в истории удавалось получить больше трофеев на Мировой серии покера. Общий задел Лейна Флека в живом МТТ – более 5 миллионов долларов.