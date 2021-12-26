Головні покерні втрати 2021 року

Рік, який добігає свого кінця, приголомшив покерне ком’юніті великою кількістю сумних новин. Ми попрощались із цілою когортою відомих гравців і людей, які були дотичними до покерної сфери.

В епоху ковідної пандемії чимало знакових особистостей залишили цей світ, "програвши хедз-ап" страшному вірусу. Інші прожили довге і плідне життя і спочили в мирі, вичерпавши свій віковий ліміт.

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Ховард Ендрю (помер у 86 років)

Американець Ховард Ендрю присвятив інтелектуальній грі 6 декад свого життя. Лише вдумайтесь, свої 2 браслети Світової серії "Tahoe" приміряв 45 років тому, оформивши дубль на WSOP 1976. Ще одне вагоме досягнення Ховарда Ендрю – рекордна серія виступів в Головній події найбільш престижного покерного фестивалю. Американець не пропустив жодного Мейна з 1974 по 2018 роки, що не вдавалось нікому у покерній історії.



Ховард Ендрю / фото Poker Central

Ховард Ендрю продовжував грати офлайн до дуже похилого віку. Останній запис про ITM ветерана датований січнем 2020 року. Загалом за кар’єру покерист заробив призовими більше 1,5 мільйона доларів. Ендрю Ховард помер від старості 13 січня 2021 року.

Генрі Оренштейн (помер в 98 років)

В 2008 році Генрі Оренштейна ввели до Зали слави покеру. Видатним гравцем американець польського походження не був (240 тисяч доларів призових), але його вплив на розвиток гри був неабияким. В 1995 році Оренштейн запатентував сканер гральних карт, який вмонтовували у покерні столи. Цей пристрій дозволив глядачу в режимі лайв оцінювати розіграш стартових рук.



Генрі Оренштейн / фото PokerNews

На початку нульових, завдяки сканеру Оренштейна, покер отримав потужний імпульс у своїй популяризації, залучивши до гри сотні тисяч нових гравців. Покерний бум, який охрестили "Ефектом Манімейкера", був би неможливим без вкладу Генрі Оренштейна. Поважний дідусь залишив цей свій 14 грудня у 98 років.

Лейн Флек (помер у 52 роки)

Лейн Флек пішов із життя за загадкових обставин. 19 липня цього року власника 6 браслетів WSOP знайшли мертвим в його будинку. Офіційно про причини трагедії не повідомляють. Лейн Флек був одним із топових офлайн-герулярів, який віддав улюбленій справі чверть століття. Перші записи покериста у Hendonmob датовані ще 1994 роком, останні – 2020-им.



Лейн Флек / фото Сardschat

Лейн Флек став справжньою зіркою світового масштабу на початку нульових, коли виграв по 2 браслети WSOP на серіях 2002 і 2003 років. Загалом в колекції покериста – 6 найпрестижніших титулів. Лише 8 гравцям в історії вдавалось вдалось здобути більше трофеїв на Світовій серії покеру. Загальний доробок Лейна Флека в живому МТТ – більше 5 мільйонів доларів.