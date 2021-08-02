Главное вовремя остановиться: журналист отказался от реванша с покеристом

Ник Райт признал свое поражение в поединке с Филом Хельмутом. Журналисту хватило фиаско в первом матче High Stakes Duel 3, чтобы окончательно сложить оружие.

И это несмотря на то, что в стартовой дуэли Ник выглядел довольно пристойно. Он более 6 часов боролся с одним из лучших покеристов современности, но в конце таки проиграл.

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Победа стала седьмой подряд для Хельмута в шоу High Stakes Duel! Ранее Фил по три раза разбирался с Антонио Эсфандиари и Даниэлем Негреану. У каждого из этих акул игры Хельмут в сумме забрал по 350 тысяч долларов.

Вероятно, именно поэтому Райт решил остановиться уже после стартового раунда. Ник проиграл всего 50 тысяч долларов. Зато получил возможность сыграть тет-а-тет с настоящим классиком покерных баталий.

Кто будет следующим соперником Фила пока неизвестно. Точно можно сказать, что им станет смелый игрок, который попытается нанести Хельмуту дебютное поражение в High Stakes Duel.