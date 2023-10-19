Главное событие EPT на Кипре: кто из украинских покеристов попал в призы

Вчера завершился второй день Main Event EPT, проходящего на Кипре. Общий призовой фонд Главного события составил более 6 400 000 долларов, а в призовую зону попали 199 игроков.

Трое украинцев продолжают борьбу в самом престижном турнире кипрского этапа. Главное событие Европейского покерного тура собрало 1 320 входов. Среди украинских игроков в зону ITM попали Ренат Богданов, Вадим Корягин и Владимир Котлик.

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Каждый из них уже гарантировал себе минимум 10 700 долларов. В игре остается 129 участников, победителя ждет 1 042 000 долларов призовых и фирменный трофей ЕРТ. Самую высокую позицию в чип-каунте из украинцев занимает обладатель золотого браслета WSOPE Ренат Богданов.

Владимир Котлик / Фото PokerNews

Также на EPT стартовал один из самых популярных турниров формата Mystery Bounty с бай-ином 3 000 долларов. Семь украинцев сегодня продолжат свое участие. Это Иван Кузив, Игорь Гула, Андрей Заика, Игорь Ярошевский, Ольга Ермольчева, Игорь Калягин и Андрей Пинчук.